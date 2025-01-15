У чоловічому масстарті на Кубку світу в Рупольдингу Україну представлять два біатлоністи

До масстарту на п’ятому етапі Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу кваліфікувалися двоє представників України.

Дмитро Підручний, попри невдалу коротку індивідуальну гонку, зберіг позицію в топ-25 рейтингу (опустився з 14-го на 15-те місце) й автоматично став учасником еліт-гонки.

Віталій Мандзин в індивідуальній гонці також залікових балів не набрав, але він теж потрапив до масстарту за першою квотою, адже зберіг за собою позицію в рейтингу, опустившись з 20-го на 21-й рядок.

Чоловічий масстарт у Рупольдингу відбудеться у неділю, 19 січня. Початок запланований на 13:30 за Києвом.

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Згідно з правилами, право змагатися у масстарті на етапах Кубку світу отримують біатлоністи, які посідають 25 перших позицій в загальному заліку, а також 5 найкращих за підсумками етапу, де відбуваються змагання серед тих, хто не відібрався за першою квотою. У Рупольдингу відбором для останньої квоти була саме коротка індивідуальна гонка.

Нагадаємо, в першому масстарті поточного сезону у фінському Контіолахті змагались троє українців – Дмитро Підручний (24-те місце), Віталій Мандзин (27-ме) та Антон Дудченко (12-те).

Другий масстарт відбувся у французькому Ансі Ле-Гран-Борнан, тоді стартували Підручний (12-те місце) та Мандзин (19-те).

Зазначимо, що в заліку масстартів за сумою двох гонок лідирує Даніло Рітмюллер із Німеччини.