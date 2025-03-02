ЮЧС-2025. Олена Городна зупинилася за крок від медалі у спринті

Українська біатлоністка Олена Городна посіла 4 місце у спринті серед юніорок на молодіжному чемпіонаті світу 2025, що проходить у шведському Естерсунді.

20-річна українка не закрила одну мішень на стрільбі стоячи й програла бронзовій призерці Амандін Менжен лише 1,1 секунди. Причому після другого вогневого рубежу Городна випереджала Менжен, проте на останньому колі була повільнішою за француженку.

Щодо інших українок, то Олександра Меркушина, Тетяна Тарасюк та Ксенія Приходько показали результати за межами чільної десятки.

Чемпіонкою світу стала австрійка Анна Андексер, а срібну медаль здобула шведка Сара Андерссон. Усі призерки, як і Городна, пробігли по колу штрафу.

ЮЧС-2025. Спринт, юніорки

1. Анна Андексер (Австрія, 0+1) 22:22,0

2. Сара Андерссон (Швеція, 0+1) +8,9

3. Амандін Менжен (Франція, 0+1) +30,7

4. Олена Городна (Україна, 0+1) +31,8

...

15. Олександра Меркушина (Україна, 1+2) +2:02,8

20. Ксенія Приходько (Україна, 1+0) +2:21,1

26. Тетяна Тарасюк (Україна, 2+1) +2:39,9

Зазначимо, що 4 місце Олени Городної наразі є найкращим виступом збірної України на юніорському чемпіонаті світу 2025. Також сьогодні, 2 березня, відбудеться спринт серед хлопців-юніорів.

Нагадаємо, раніше Городна стала 7-ю в індивідуальній гонці.