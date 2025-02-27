ЮЧС-2025. Городна посіла 7 місце в індивідуальній гонці

Дві українські біатлоністки потрапили у десятку найкращих за підсумками другої індивідуальної гонки на юніорському чемпіонаті світу-2025, який проходить у шведському Естерсунді.

Найкращою серед українок стала Олена Городна, яка з двома хибами програла переможниці Селья Енаф з Франції майже 2 хвилини. У першій десятці також завершила гонку Олександра Меркушина – вона з двома промахами стала дев'ятою.

З двома хибами гонку завершили й ще дві українські біатлоністки, Тетяна Тарасюк та Ксенія Приходько. Однак вони зайняли лише 19-те та 23-тє місце.

Результати індивідуальної гонки

Селья Енафф (Франція, 0+0+0+0) 34:05,0 Амандін Менжен (Франція, 0+0+0+1) +22,5 Фабіана Карпелла (Італія, 0+0+0+1) +1:05,6

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7. Олена Городна (Україна, 0+0+1+1) +1:58,3

9. Олександра Меркушина (Україна, 0+0+1+1) +2:13,3

19. Тетяна Тарасюк (Україна, 1+1+0+0) +3:40,4

23. Ксенія Приходько (Україна, 0+2+0+0) +4:15,1

Юніорський чемпіонат світу з біатлону стартував 26 лютого та буде тривати до 5 березня.

Нагадаємо, напередодні у швейцарському Ленцергайде відбувся дорослий чемпіонат світу з біатлону, де Україна не здобула жодної медалі.