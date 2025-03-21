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Йоганнес Бо виграв Малий Кубок світу в спринті

Олег Дідух — 21 березня 2025, 16:41
Йоганнес Бо виграв Малий Кубок світу в спринті
Йоганнес Бо
Getty Images

Зірковий норвезький біатлоніст Йоганнес Бо став володарем Малого Кубку світу сезону-2024/25 у заліку спринтів.

Сьогодні, 21 березня, він виграв спринт на заключному етапі Кубку світу в норвезькому Голменколлені. Француз Емільєн Жаклен, який був найближчим переслідувачем Бо-молодшого у цьому заліку, гонку провалив: 64 місце з 5 штрафними колами.

За підсумками гонки у Голменколлені Жаклена у заліку спринтів обійшов інший норвежець, Стурла Легрейд.

Підсумковий залік Кубку світу в спринті (чоловіки):

Йоганнес Бо виграв Малий кришталевий глобус у спринті вчетверте в кар’єрі. Раніше 31-річний норвежець завойовував цей трофей у 2019, 2021 і 2023 роках. Бо-молодший завершить кар’єру наприкінці поточного сезону.

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