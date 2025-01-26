4 українські біатлоністи гарантували собі участь у чемпіонаті світу 2025

Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону визначився з іменами чотирьох біатлоністів, які виступлять на чемпіонаті світу 2025. Нашу країну на цьогорічній світовій першості представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.

Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел у збірній України.

Ще два місця на чемпіонаті світу 2025 залишаються вакантними. Їх отримають біатлоністи, які найкраще проявлять себе в гонках чемпіонату Європи, що пройде з 29 січня по 2 лютого в італійському Мартел-валь-Мартелло.

Читайте також : Ексклюзив Тренер Підручного пояснив, чому українець не фінішував у переслідуванні

Нагадаємо, головний старт сезону-2024/25, яким є чемпіонат світу, відбудеться з 12 по 23 лютого у швейцарському Ленцергайде.

Раніше "Чемпіон" повідомляв, що Дмитро Підручний повністю пропустить чемпіонат Європи 2025.