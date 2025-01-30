Стали відомі склади збірної України на спринти на ЧЄ-2025

Визначилися стартові склади збірної України з біатлону на спринтерські гонки на чемпіонаті Європи 2025 року в Валь Мартелло (Італія). Обидві гонки відбудуться в п’ятницю, 31 січня.

Жіночий спринт розпочнеться об 11:45 за київським часом. Збірну України представлять Анастасія Меркушина (25-й стартовий номер), Дарина Чалик (№31), Олександра Меркушина (№46), Лілія Стеблина (№72), Анна Кривонос (№96). Повний стартлист жіночого спринта – тут.

Чоловічий спринт стартує о 15:15 за Києвом. Там кольори України захищатимуть Богдан Цимбал (№29), Артем Тищенко (№40), Денис Насико (№57), Руслан Ткаленко (№83), Роман Боровик (№120). Повний стартлист чоловічого спринта – тут.

Раніше в індивідуальній гонці серед чоловіків Артем Тищенко посів 15 місце.