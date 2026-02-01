Українська правда
Україна фінішувала дев'ятою в останній гонці чемпіонату Європи 2026

Сергій Шаховець — 1 лютого 2026, 16:04
Україна фінішувала дев'ятою в останній гонці чемпіонату Європи 2026
Анастасія Меркушина
На чемпіонаті Європи 2026 з біатлону в норвезькому Шешені відбулася остання гонка змагань. У жіночій естафеті український квартет у складі Валерії Дмитренко, Лілії Стеблини, Тетяни Тарасюк та Анастасії Меркушиної посів 9 місце.

Ще на перших двох етапах гонки українки заробили по колу штрафу, що відкинуло нашу команду за межі чільної десятки. Фінішерка збірної України Анастасія Меркушина відіграла три позиції, що дозволило фінішувати у чільній десятці.

Переможницею жіночої естафети Євро-2026 стала команда Франції. Срібна та бронзова медалі дісталися представницям збірних Німеччини та Норвегії.

Чемпіонат Європи з біатлону. Жіноча естафета

  • 1. Франція (0+8) 1:12:53,1
  • 2. Німеччина (0+9) +16,6
  • 3. Норвегія (0+8) +56,0
  • ...
  • 9. Україна (2+11) +5.19,9

Раніше збірна України потрапила до десятки кращих у чоловічій естафеті на чемпіонаті Європи 2026.

На чемпіонаті Європи-2026 "синьо-жовті" завоювали одну медаль. Анастасія Меркушина в індивідуальній гонці здобула золото.

