Тренер збірної України пояснив, чому на ЧЄ-2026 біатлоністів нагороджували фруктами замість квітів

На чемпіонаті Європи 2026, який напередодні завершився в норвезькому Шушені, український біатлоніст Денис Насико потрапив до так званої квіткової церемонії. Атлет із Сумщини посів п'яте місце у спринті й замість букетів, як і інші учасники, отримав фруктовий набір.

Старший тренер чоловічої збірної України Роман Прима в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" пояснив, чому замість квітів спортсменів нагородили фруктами.

"Загалом, це стандартна практика, залежить від організаторів змагань. В Шушені були чудові фруктові вітамінні набори. Це ж саме те, що потрібно спортсмену. А в італійському Мартелі, наприклад, давали по коробці з яблуками. А ще пам'ятаю як на змаганнях у Франції господарі презентували корзини з сирами, м'ясом та ковбасами. Тобто, все залежить від програми приймаючої сторони", – розповів Прима.

Денис Насико

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи з біатлону Україна завоювала одну золоту нагороду і посіла третє командне місце в медальному заліку.

Зазначимо, призові на чемпіонаті Європи 2026 організатори виплачували за перших 10 місць в особистих гонках: золото – 5500 євро, десята позиція – 300. Команда-переможець в естафеті отримала 9000 євро, восьма – 800.