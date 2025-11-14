Із сестрами Меркушиними, але без Підручного. Визначено склад України на передсезонні старти в Ідре

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом на традиційний передсезонний турнір у шведському Ідре.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

До складу увійшли 15 спортсменів – 8 жінок і 7 чоловіків. У складі відсутні лідери чоловічої та жіночої команд – Дмитро Підручний і Юлія Джима.

Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко, Олена Городна, Дарина Чалик, Лілія Стеблина, Варвара Калита Чоловіки: Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Степан Кінаш, Богдан Борковський, Сергій Супрун, Богдан Цимбал

Турнір у Ідре відбудеться 15-16 листопада. І в суботу, і в неділю відбудуться чоловічий і жіночий спринти. Кубок світу стартує 29 листопада в Естерсунді.

Раніше Віталій Мандзин розповів про свої цілі на новий сезон.