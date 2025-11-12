Мандзин: Хочеться добре бігти весь сезон, а не лише на Олімпіаді

Український біатлоніст Віталій Мандзин заявив, що Олімпіада-2026 не є єдиною важливою ціллю для нього на новий сезон.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"Перед першим стартом важко оцінювати свої шанси. Очікую на початок сезону, впевнений, що все має бути добре. Виконуємо ту роботу, яку маємо проробити. Головне — добре себе почувати, бути впевненим у стрільбі. Більш ніж переконаний, що це може привести до гарних результатів.

Цілі? Скажу особисто за себе, бо у команді у кожного свої цілі та бачення на ситуації. Олімпіада — Олімпіадою, але хочеться бігти весь сезон стабільно; не лише добре пробігти Олімпіаду, але й посісти гарне місце у заліку, бо для мене це теж показник. Олімпійські ігри — це теж, але я для себе особисто не виділяю цього", – заявив українець.