Не ставлю конкретної мети: Вірер – про плани на останній сезон у кар'єрі

Легенда біатлону Доротея Вірер розповіла, що очікує від свого останнього сезону. Італійка завершить кар'єру після Олімпіади в Мілані.

У коментарі для Sportnews вона зізналася, що готувалася до цього сезону не так, як зазвичай.

" Звичайно, олімпійський рік завжди означає вищий рівень концентрації та відданості. Водночас той факт, що це мій останній сезон, дозволив нам ще більш індивідуально адаптувати тренування до мене – без урахування майбутніх років", – почала Доротея.

Вірер не ставила перед собою жодних конкретних цілей на свій прощальний сезон.

" Чесно кажучи, я не хочу надто багато про це думати, хоча перемога, звичайно, була б гарною метою. Я роблю все, що в моїх силах, щоб бути в найкращій формі до Кубка світу, а пізніше й до Олімпійських ігор", – додала 35-річна біатлоністка.

Раніше Вірер визнала, що її енергія закінчується, тому рада, що вирішила завершити кар'єру.

Доротея визнала, що після Олімпійських ігор мріє стати матір'ю.

Італійка тричі здобувала бронзу на Олімпійських іграх і двічі ставала переможницею загального заліку Кубку Світу.