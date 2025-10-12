Зіркова Вірер: Завжди намагалася викладатися на повну, але мої сили закінчуються
Зірка біатлону Доротея Вірер визнала, що підготовка до цього сезону далася їй найскладніше за кар'єру.
Її слова цитує Fondo Italia.
"У мене бувають неймовірні злети та падіння. В деякі дні я почуваюся чудово, в інші – відпочиваю на дивані, але я завжди намагаюся викладатися на повну, коли почуваюся добре.
Очевидно, що до початку сезону залишилося ще кілька тижнів, і мені знадобиться кілька гонок, щоб повернутися до норми, як і щороку.
Це літо, мабуть, було найвимогливішим у моїй кар'єрі. Навіть коли я виграла Кубок світу, у мене не було стільки зобов'язань.
Мабуть, це також пов’язано з моїм віком, але це було справді виснажливо. Звичайно, досвід корисний, але мої сили закінчуються", – зізналася італійська біатлоністка.
Нагадаємо, Доротея говорила, що після Олімпіади в Мілані завершить кар'єру.
Вірер тричі здобувала бронзу на Олімпійських іграх, чотири рази вигравала золото чемпіонатів світу і двічі ставала переможницею загального заліку Кубку Світу.