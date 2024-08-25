ЛЧС-2024. Городна посіла четверте місце в переслідуванні

Юніорська програма чемпіонату світу 2024 з літнього біатлону, що проходить в естонському Отепяе, завершилася переслідуванням серед дівчат.

Найкращою у складі збірної України стала Олена Городна, яка напередодні стала віцечемпіонкою світу в спринті. Через чотири кола штрафу Олена цього разу фінішувала четвертою.

На восьме місце із чотирма промахами забігла Ксенія Приходько, а решта українок опинилися за межами десятки найкращих.

Другу золоту медаль чемпіонату світу виграла болгарка Валентина Дімітрова. Срібну нагороду здобула ще одна представниця Болгарії Лора Хрістова, а бронза у чешки Ілони Плехацової.

Результати гонки:

1. 🥇 Валентина Дімітрова (Болгарія, 2+0+2+0) 23:27,5

2. 🥈 Лора Хрістова (Болгарія, 0+2+0+3) +23,9

3. 🥉 Ілона Плехацова (Чехія, 0+2+0+1) +37,4

4. Олена Городна (Україна, 1+0+3+0) +55,8

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8. Ксенія Приходько (Україна, 1+0+0+3) +1:46,7

12. Вікторія Хвостенко (Україна, 2+1+1+2) +2:14,3

17. Олександра Меркушина (Україна, 2+3+2+3) +2:49,2

23. Поліна Пуцко (Україна, 1+3+3+2) +4:10,0

42. Аліна Хміль (Україна, 3+2+5+0) +7:53,3