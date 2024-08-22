Хвостенко посіла 5 місце в суперспринті на літньому чемпіонаті світу

У четвер, 22 серпня, чемпіонат світу 2024 з літнього біатлону, що проходить в естонському Отепяе, продовжився суперспринтом серед юніорок.

Україну у цій дисципліні представляли Олександра Меркушина, Олена Городна, Ксенія Приходько, Вікторія Хвостенко, Поліна Пуцко та Аліна Хміль. Остання не подолала бар'єр кваліфікації, а решта українок виступили у фіналі.

Найкращою на фініші виявилася 17-річна Хвостенко, яка з двома промахами фінішувала п'ятою. Приходько не закрила одну мішень і завершила гонку сьомою, а Меркушина закрила десятку найкращих.

Городна посіла 15 місце, а Пуцко через провальну стрільбу опинилася за межами другого десятка.

Літньою чемпіонкою світу стала болгарка Лора Хрістова. Срібну нагороду здобула фінка Еса Хямяляйнен, а бронза в норвежки Раґни Фодстад.

Результати гонки:

1. Лора Хрістова (0+0+0+1) 22:41,9

2. Еса Хямяляйнен (1+1+1+0) +25,9

3. Раґна Фодстад (2+1+1+0) +27,2

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5. Вікторія Хвостенко (1+0+1+0) +43,6

7. Ксенія Приходько (0+0+1+0) +49,0

10. Олександра Меркушина (0+3+1+2) +1:04,1

15. Олена Городна (0+3+1+0) +1:23,7

25. Поліна Пуцко (1+3+4+1) +2:36,4