Хвостенко посіла 5 місце в суперспринті на літньому чемпіонаті світу
У четвер, 22 серпня, чемпіонат світу 2024 з літнього біатлону, що проходить в естонському Отепяе, продовжився суперспринтом серед юніорок.
Україну у цій дисципліні представляли Олександра Меркушина, Олена Городна, Ксенія Приходько, Вікторія Хвостенко, Поліна Пуцко та Аліна Хміль. Остання не подолала бар'єр кваліфікації, а решта українок виступили у фіналі.
Найкращою на фініші виявилася 17-річна Хвостенко, яка з двома промахами фінішувала п'ятою. Приходько не закрила одну мішень і завершила гонку сьомою, а Меркушина закрила десятку найкращих.
Городна посіла 15 місце, а Пуцко через провальну стрільбу опинилася за межами другого десятка.
Літньою чемпіонкою світу стала болгарка Лора Хрістова. Срібну нагороду здобула фінка Еса Хямяляйнен, а бронза в норвежки Раґни Фодстад.
Результати гонки:
1. Лора Хрістова (0+0+0+1) 22:41,9
2. Еса Хямяляйнен (1+1+1+0) +25,9
3. Раґна Фодстад (2+1+1+0) +27,2
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5. Вікторія Хвостенко (1+0+1+0) +43,6
7. Ксенія Приходько (0+0+1+0) +49,0
10. Олександра Меркушина (0+3+1+2) +1:04,1
15. Олена Городна (0+3+1+0) +1:23,7
25. Поліна Пуцко (1+3+4+1) +2:36,4