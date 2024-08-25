ЛЧС-2024 з біатлону. Гонка переслідування, юніорки. Онлайн-трансляція

У неділю, 25 серпня, юніорська програма чемпіонату світу 2024 з літнього біатлону, що проходить в естонському Отепяе, завершиться переслідуванням серед дівчат.

Україну у персьюті представлять Вікторія Хвостенко (№2), Олена Городна (№3, +0:09), Ксенія Приходько (№6, +0:18), Олександра Меркушина (№8, +0:23), Поліна Пуцко (№16, +0:47) та Аліна Хміль (№46, +2:18).

Переслідування розпочнеться о 12:15 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію перегонів.