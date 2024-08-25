ЛЧС-2024. Дудченко втратив бронзу на останньому колі масстарту

Чоловіча програма чемпіонату світу 2024 з літнього біатлону, що проходить в естонському Отепяе, завершилася гонкою з масовим стартом.

Найкращим у складі збірної України став Антон Дудченко, який третім вийшов на останнє коло, однак програв боротьбу за бронзову нагороду латвійцеві Андрейсу Расторгуєвсу, тож посів 4 місце.

Чемпіоном світу став естонець Рене Захкна, а срібну медаль здобув чех Йонас Маречек. Зауважимо, що призери частіше за Дудченка помилялися на вогневих рубежах, однак українець був значно повільнішим на дистанції.

Ще два українці Артем Тищенко та Дмитро Підручний не змогли пройти без помилок жодного вогневого рубежу, через що не потрапили навіть до п'ятнадцятки кращих.

Результати гонки:

1. 🥇 Рене Захкна (Естонія, 0+0+0+3) 32:28,6

2. 🥈 Йонас Маречек (Чехія, 0+1+0+2) +7,9

3. 🥉 Андрейс Расторґуєвс (Латвія, 1+1+1+2) +19,7

4. Антон Дудченко (Україна, 1+0+0+0) +31,6

…

18. Артем Тищенко (Україна, 1+1+1+2) +1:42,5

23. Дмитро Підручний (Україна, 2+2+1+3) +2:34,6