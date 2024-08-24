ЛЧС-2024. Українки не потрапили до десятки найсильніших у жіночому спринті

Чемпіонат світу 2024 з літнього біатлону, що проходить в естонському Отепяе, продовжився спринтом серед жінок.

У складі збірної України найкращою стала Христина Дмитренко, яка з двома промахами на стрільбі лежачи посіла 14 місце. Решта наших землячок не потрапили до двадцятки найсильніших.

Чемпіонкою світу завдяки ідеальній стрільбі стала чешка Тереза Воборнікова. Срібну медаль, програвши переможниці перегонів лише одну десяту секунди, завоювала представниця Бельгії Лотте Лі. Замкнула трійку призерів словачка Пауліна Батовска-Фіалкова.

Результати гонки:

1. 🥇 Тереза Воборнікова (Чехія, 0+0) 16:48,5

2. 🥈 Лотте Лі (Бельгія, 0+0) +0,1

3. 🥉 Пауліна Батовска-Фіалкова (Словаччина, 0+1) +13,5

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14. Христина Дмитренко (Україна, 2+0) +54,7

25. Надія Бєлкіна (Україна, 0+1) +1:28,6

29. Анна Кривонос (Україна, 1+2) +1:37,5

37. Анастасія Меркушина (Україна, 1+2) +2:04,0

41. Лілія Стеблина (Україна, 3+0) +2:24,3

48. Юлія Джима (Україна, 2+2) +2:40,6

25 серпня цьогорічний літній чемпіонат світу з біатлону завершиться жіночим масстартом.