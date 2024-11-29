Відомо, хто представить Україну в стартових гонках Кубку світу сезону-2024/25

У суботу, 30 листопада стартує Кубок світу з біатлону сезону-2024/25. У перший день у фінському Контіолахті відбудуться одиночна (сингл-мікст) та класична змішані естафети.

Сингл-мікст розпочнеться о 14:15 за Києвом. Збірна України вийде на старт під 13-м номером у складі Олени Городної та Артема Тищенка. Повний стартовий протокол гонки – тут.

Початок класичної змішаної естафети запланований на 16:45 за київським часом. Збірна України отримала 10-й стартовий номер та вийде у складі: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Антон Дудченко, Віталій Мандзин. Повний стартлист – тут.

Таким чином, пропустить обидві гонки капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний. Його відсутність пов’язана з поганим самопочуттям.

У неділю, 1 грудня етап у Контіолахті продовжиться чоловічою (14:45) та жіночою (18:25) естафетами.