Стало відомо, чому Підручний не потрапив до складу збірної України на змішані естафети

Тренерка збірної України з біатлону Надія Бєлова розповіла, що лідер команди Дмитро Підручний не потрапив до складу на змішані естафети Кубку світу в Контіолахті через проблеми зі здоров'ям.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"У планах був Дмитро Підручний, але, на жаль, Юрай Санітра сказав, що він відчуває себе не дуже, та пояснив, що він чотири дні не тренувався. Не скажу точно, чим захворів Підручний – це точно скажуть лікар та Санітра.

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І тоді ми вирішили, що третій етап стартуватиме Дудченко, а четвертий – Мандзин. Чому вони – це також рішення на основі тренувань, стабільності їхньої стрільби та функціональності, вони показали себе добре на останніх контрольних гонках", – сказала Бєлова.

Нагадаємо, Підручний стартуватиме в класичній естафеті. Це рішення було прийняте після розмови із самим біатлоністом.

Перший етап Кубку світу пройде у фінському Контіолахті. Обидві змішані естафети відбудуться 30 листопада. А класична чоловіча естафета пройде у неділю, 1 грудня.