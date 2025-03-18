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Повернення було тимчасовим: Давідова пропустить останній етап Кубку світу

Олексій Погорелов — 18 березня 2025, 18:24
Маркета Давідова чеська біатлоністка
Маркета Давідова
Instagram Маркети Давідової

Чеська біатлоністка Маркета Давідова не зможе виступити на останньому дев'ятому етапі Кубку світу сезону/-2024/25, який проходитиме в Голменколлені.

Про це повідомила Федерація біатлону Чехії.

За інформацією Федерації, 28-річна спортсменка продовжує проходити реабілітацію після домашнього етапу в Нове-Мєсто. На її місце в команді претендуватимуть дві юніорки: Ілона Плехачова та Хеда Міколашова.

Зазначимо, що Давідова пропустила майже весь цьогорічний Кубок світу. Вона виступила у п'ятьох гонках в Контіолахті та двох гонках в Гохфільцені. Після цього вона була змушена пропустити наступні чотири етапи та чемпіонат світу через грижу міжхребцевого диску.

Маркета повернулася у спринті домашнього етапу, після чого спортсменка знову зникла. Таким чином, її сезон закінчився у спринтерській гонці, де вона фінішувала на 52 місці.

Заключний етап Кубку світу в Голменколлені проходитиме з 21 по 23 березня. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх гонок сезону-2024/25.

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Маркета Давидова

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