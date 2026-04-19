Зіркова біатлоністка перенесла другу операцію на спині
Відома чеська біатлоністка Маркета Давидова перенесла повторну операцію на спині через рецидив грижі міжхребцевого диска.
Про це повідомляє Cesky Biathlon.
"Я обговорювала результати обстежень з кількома лікарями, і всі погодилися, що потрібна операція. Під час неї мені замінили грижовий диск імплантом, а також зміцнили хребці за допомогою гвинтів.
Тепер на мене чекає шість тижнів спокою, щоб хребці правильно зрослися. Потім я, сподіваюся, зможу поступово почати реабілітацію", – заявила спортсменка.
Нагадаємо, через проблеми зі спиною Давидова пропускала значну частину двох останніх сезонів. У минулій кампанії вона виступила всього на 4 етапах і була вимушена дострокового завершити сезон. Найкращим результатом для Маркети стало 13 місце в спринті в Ансі.