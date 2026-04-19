Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Зіркова біатлоністка перенесла другу операцію на спині

Олег Дідух — 19 квітня 2026, 16:31
Маркета Давидова
Facebook Маркети Давидової

Відома чеська біатлоністка Маркета Давидова перенесла повторну операцію на спині через рецидив грижі міжхребцевого диска.

Про це повідомляє Cesky Biathlon.

"Я обговорювала результати обстежень з кількома лікарями, і всі погодилися, що потрібна операція. Під час неї мені замінили грижовий диск імплантом, а також зміцнили хребці за допомогою гвинтів.

Тепер на мене чекає шість тижнів спокою, щоб хребці правильно зрослися. Потім я, сподіваюся, зможу поступово почати реабілітацію", – заявила спортсменка.

Нагадаємо, через проблеми зі спиною Давидова пропускала значну частину двох останніх сезонів. У минулій кампанії вона виступила всього на 4 етапах і була вимушена дострокового завершити сезон. Найкращим результатом для Маркети стало 13 місце в спринті в Ансі.

Титулована біатлоністка достроково завершила сезон
Мене підтримували родина, друзі та кінь: зірка біатлону пояснила, як подолала проблеми
Давідова повертається після операції, а Їслова бореться з хворобою: тренер розповів про стан чеських біатлоністок
Я не могла сидіти: зіркова біатлоністка – про реабілітацію після видалення грижі
Зіркова чеська біатлоністка перенесла хірургічне втручання

Останні новини