Титулована біатлоністка достроково завершила сезон

Сергій Шаховець — 4 березня 2026, 10:41
Чеська біатлоністка Маркета Давидова пропустить заключні етапи Кубку світу сезону-2025/26.

Про це повідомив офіційний сайт Чеської федерації біатлону.

Давидовій дошкуляє травма спини, через яку вона пропустила два етапи перед стартом Олімпіади-2026.

"Усе почалося зі стрептококової інфекції, а згодом неодноразово виникали різні вірусні захворювання. Наразі Тіна перебуває на етапі відновлення", – розповів спортивний директор команди Ондржей Рибарж.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Давидова ставала бронзовою призеркою жіночої естафети в Естерсунді. В особистих гонках її найкращим результатом було 13-те місце у спринті в Ансі.

Тренерський штаб збірної Чехії заявив на етапи в Контіолахті та Отепяя дев'ятьох біатлоністів: п'ятьох на чоловічі гонки та чотирьох — на жіночі.

Склад збірної Чехії

  • Чоловіки: Міхал Крчмарж, Томаш Мікіска, Мікулаш Карлік, Вітєзслав Горніг, Петр Хак
  • Жінки: Тереза Воборнікова, Джессіка Їслова, Люсі Чарватова, Тереза Вінкларкова

Сьомий етап Кубку світу з біатлону у Контіолахті відбудеться 5-8 березня. Жіноча збірна України вже визначилася зі складом команди.

