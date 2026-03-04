Титулована біатлоністка достроково завершила сезон
Маркета ДАвидова
Facebook Маркети Давидової
Чеська біатлоністка Маркета Давидова пропустить заключні етапи Кубку світу сезону-2025/26.
Про це повідомив офіційний сайт Чеської федерації біатлону.
Давидовій дошкуляє травма спини, через яку вона пропустила два етапи перед стартом Олімпіади-2026.
"Усе почалося зі стрептококової інфекції, а згодом неодноразово виникали різні вірусні захворювання. Наразі Тіна перебуває на етапі відновлення", – розповів спортивний директор команди Ондржей Рибарж.
Нагадаємо, що у поточному сезоні Давидова ставала бронзовою призеркою жіночої естафети в Естерсунді. В особистих гонках її найкращим результатом було 13-те місце у спринті в Ансі.
Тренерський штаб збірної Чехії заявив на етапи в Контіолахті та Отепяя дев'ятьох біатлоністів: п'ятьох на чоловічі гонки та чотирьох — на жіночі.
Склад збірної Чехії
- Чоловіки: Міхал Крчмарж, Томаш Мікіска, Мікулаш Карлік, Вітєзслав Горніг, Петр Хак
- Жінки: Тереза Воборнікова, Джессіка Їслова, Люсі Чарватова, Тереза Вінкларкова
Сьомий етап Кубку світу з біатлону у Контіолахті відбудеться 5-8 березня. Жіноча збірна України вже визначилася зі складом команди.