Давідова повертається після операції, а Їслова бореться з хворобою: тренер розповів про стан чеських біатлоністок

Чеські біатлоністки Маркета Давідова та Джесіка Їслова готуються до нового сезону, але перебувають не в оптимальних кондиціях.

Про це повідомляє Рroxcskiing.

За словами тренера чеських біатлоністок Лукаша Досталя, Маркета Давідова провела свій перший тренувальний збір у Лівіньо після операції на спині.

"Це були успішні тренувальні збори для Макули ( Маркети Давідової - ред). Ми все ще діємо обережно та консультуємося з фахівцями з кожного аспекту. Звичайно, ми внесли деякі невеликі зміни в тренування, але він (збір – ред.) виглядав справді добре", – заявив тренер.

Водночас він додав, що Джесіка Їслова має проблеми зі здоров'ям: вона відновлюється від хвороби та від втоми після минулого сезону.

"Вона (Їслова – ред.) тренувалась майже за будь-яких умов, хоча й з деякими обмеженнями. Проте її фізична форма ще не стовідсоткова. Зараз їй потрібен відпочинок і проходження додаткових медичних обстежень", – зазначив Досталь.

Раніше стало відомо, де жіноча збірна України продовжить підготовку до олімпійського сезону.