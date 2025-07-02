Давідова повертається після операції, а Їслова бореться з хворобою: тренер розповів про стан чеських біатлоністок
Reichert/NordicFocus
Чеські біатлоністки Маркета Давідова та Джесіка Їслова готуються до нового сезону, але перебувають не в оптимальних кондиціях.
Про це повідомляє Рroxcskiing.
За словами тренера чеських біатлоністок Лукаша Досталя, Маркета Давідова провела свій перший тренувальний збір у Лівіньо після операції на спині.
"Це були успішні тренувальні збори для Макули ( Маркети Давідової - ред). Ми все ще діємо обережно та консультуємося з фахівцями з кожного аспекту. Звичайно, ми внесли деякі невеликі зміни в тренування, але він (збір – ред.) виглядав справді добре", – заявив тренер.
Водночас він додав, що Джесіка Їслова має проблеми зі здоров'ям: вона відновлюється від хвороби та від втоми після минулого сезону.
"Вона (Їслова – ред.) тренувалась майже за будь-яких умов, хоча й з деякими обмеженнями. Проте її фізична форма ще не стовідсоткова. Зараз їй потрібен відпочинок і проходження додаткових медичних обстежень", – зазначив Досталь.
Раніше стало відомо, де жіноча збірна України продовжить підготовку до олімпійського сезону.