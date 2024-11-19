Цимбал: Хочеться потрапляти у топ-40 на Кубку світу

Український біатлоніст Богдан Цимбал розповів про те, які цілі ставить перед собою на сезон-2024/25.

Спортсмена цитує Біатлон Україна.

"Звісно, хочеться виступати на Кубку світу й показувати гідні результати. Минулого року наші виступи на Кубку світу та IBU були не надто вдалими, тож цього сезону хочеться щонайменше потрапляти в залікову зону — у топ-40.

У команді зараз дуже велика конкуренція, і якщо не вдасться одразу потрапити на Кубок світу, то важливо показати сильний результат на Кубку IBU, щоб заробити шанс проявити себе на вищому рівні", – заявив українець.