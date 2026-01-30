Насико потрапив до квіткової церемонії спринту на чемпіонаті Європи

Український біатлоніст Денис Насико потрапив до першої п'ятірки спринту на чемпіонаті Європи, що проходить у норвезькому Шушені.

Українець двічі відстрілявся на нуль, проте ходом відстав від переможця Дам'єна Леве з Франції на 40 секунд.

Срібло завоював норвежець Ісак Фрай, а бронзову здобув земляк Леве Гаетан Патурель.

До очкової зони також потрапив Артем Тищенко, що посів 22 місце, а Роман Боровик прийшов на фініш з 53 результатом, що забезпечило йому участь у гонці переслідування, що запланована на завтра, 31 січня.

Богдан Цимбал, Михайло Хміль та Олександр Пономаренко завершили гонку за межами топ-60.

Чемпіонат Європи з біатлону

Шушен, Норвегія

Спринт, чоловіки

30 січня

1. Дам'єн Леве (Франція, 0+0) 25:05,1;

2. Ісак Фрей (Норвегія, 0+0) +9,7;

3. Гаетан Патюрель (Франція, 0+0) +13,4;

4. Артту Хейкінен (Фінляндія, 0+1) + 37,0;

5. Денис Насико (0+0) +40,1;

...

22. Артем Тищенко (0+0) +1:30,4;

53. Роман Боровик (0+0) +2:24,5;

62. Богдан Цимбал (1+2) +2:45,6;

82. Михайло Хміль (3+1) +3:24,6;

91. Олександр Пономаренко (1+2) +3:41,5;