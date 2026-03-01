Насико єдиним з українців фінішував у переслідуванні на Кубку IBU
В американському Лейк Плесіді в межах сьомого етапу Кубку IBU з біатлону відбулася чоловіча гонка переслідування.
Перемогу в гонці здобув німець Даніло Рітмюллер, який на понад хвилину випередив норвежця Уле Сурке. "Бронзу" здбув також представник Норвегії – Сверре Аспен.
Найкращим з українців став Денис Насико, який з п'ятьма колами штрафу прийшов 31-м, програвши переможцю понад 5 хвилин.
Ще один українець Роман Боровик зумів подолати лише два вогневі рубежі та достроково завершив гонку, оскільки став коловим.
Кубок IBU. Лейк Плесід. Гонка переслідування
- Даніло Рітмюллер (Німеччина, 1+0+0+0) 33:02,1
- Уле Сурке (Норвегія, 1+1+2+1) +1:03,5
- Сверре Дален Аспенс (Норвегія, 2+2+2+2) +2:17,0
...
31. Денис Насико (Україна, 1+2+0+2) +5:49,0
LAP Роман Боровик (Україна, 1+2)
DNS Тарас Лесюк (Україна)
DNS Антон Дудченко (Україна)
Напередодні третю медаль для України на юніорському чемпіонаті світу здобула Олександра Меркушина, яка здобула срібну медаль в індивідуальній гонці. Раніше в індивідуальних гонках у віковій категорії U-19 Тарас Тарасюк став срібним призером, а Вікторія Хвостенко виборола "бронзу".