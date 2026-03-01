Українська правда
Насико єдиним з українців фінішував у переслідуванні на Кубку IBU

Олександр Булава — 1 березня 2026, 18:59
В американському Лейк Плесіді в межах сьомого етапу Кубку IBU з біатлону відбулася чоловіча гонка переслідування.

Перемогу в гонці здобув німець Даніло Рітмюллер, який на понад хвилину випередив норвежця Уле Сурке. "Бронзу" здбув також представник Норвегії – Сверре Аспен.

Найкращим з українців став Денис Насико, який з п'ятьма колами штрафу прийшов 31-м, програвши переможцю понад 5 хвилин.

Ще один українець Роман Боровик зумів подолати лише два вогневі рубежі та достроково завершив гонку, оскільки став коловим.

Кубок IBU. Лейк Плесід. Гонка переслідування

  1. Даніло Рітмюллер (Німеччина, 1+0+0+0) 33:02,1
  2. Уле Сурке (Норвегія, 1+1+2+1) +1:03,5
  3. Сверре Дален Аспенс (Норвегія, 2+2+2+2) +2:17,0

...

31. Денис Насико (Україна, 1+2+0+2) +5:49,0
LAP Роман Боровик (Україна, 1+2)
DNS Тарас Лесюк (Україна)
DNS Антон Дудченко (Україна)

Напередодні третю медаль для України на юніорському чемпіонаті світу здобула Олександра Меркушина, яка здобула срібну медаль в індивідуальній гонці. Раніше в індивідуальних гонках у віковій категорії U-19 Тарас Тарасюк став срібним призером, а Вікторія Хвостенко виборола "бронзу".

