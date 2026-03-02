ЮЧС-2026. Україна стала 13-ю в змішаній естафеті U-21
Олександр Біланенко
IOC
Збірна України з біатлону невдало виступила в змішаній естафеті U-21 на юніорському чемпіонаті світу 2026 року в німецькому Арбері. Команда у складі Олександра Біланенка, Івана Стеблини, Поліни Пуцко та Ксенії Приходько посіла 13 місце.
Українці жодного разу не зайшли на штрафне коло, проте були змушені використати одразу 15 запасних патронів. Стільки ж використала і збірна Латвії, яка здобула перемогу, випередивши команди Норвегії та Франції.
Юніорський ЧС-2026. Змішана естафета, юніори, U-21
1. Латвія (0+15) 1:17:55.2
2. Норвегія (0+8) +4.5
3. Франція (0+10) +58.7
4. Чехія (0+12) +1:18.3
5. Німеччина (0+9) +2:03.8
6. Італія (0+6) +2:40.0
...
13. Україна (0+15) +7:01.5
Нагадаємо, напередодні Олександра Меркушина завоювала срібну медаль у індивідуальній гонці.