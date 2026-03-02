ЮЧС-2026. Україна стала 13-ю в змішаній естафеті U-21

Збірна України з біатлону невдало виступила в змішаній естафеті U-21 на юніорському чемпіонаті світу 2026 року в німецькому Арбері. Команда у складі Олександра Біланенка, Івана Стеблини, Поліни Пуцко та Ксенії Приходько посіла 13 місце.

Українці жодного разу не зайшли на штрафне коло, проте були змушені використати одразу 15 запасних патронів. Стільки ж використала і збірна Латвії, яка здобула перемогу, випередивши команди Норвегії та Франції.

Юніорський ЧС-2026. Змішана естафета, юніори, U-21

1. Латвія (0+15) 1:17:55.2

2. Норвегія (0+8) +4.5

3. Франція (0+10) +58.7

4. Чехія (0+12) +1:18.3

5. Німеччина (0+9) +2:03.8

6. Італія (0+6) +2:40.0

...

13. Україна (0+15) +7:01.5

Нагадаємо, напередодні Олександра Меркушина завоювала срібну медаль у індивідуальній гонці.