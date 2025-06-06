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Підручний прокоментував нічні обстріли України

Олег Дідух — 6 червня 2025, 16:18
Підручний прокоментував нічні обстріли України
Дмитро Підручний
Instagram

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний прокоментував нічні ракетні удари Росії по Україні, а також закликав донатити на Збройні сили України.

Відповідний пост чемпіон світу 2019 року опублікував у сторіз на своїй сторінці в Instagram.

"Надскладна ніч для України та мого рідного Тернополя.

Конвертуємо злість у донати. Допомагаємо захисникам. Зупинився збір на авто, яке потрібно було на вчора", – написав спортсмен.

Раніше повідомлялося про те, що з 1 до 15 червня Підручний буде на тренувальному зборі в німецькому Обергофі. До нового сезону Дмитро готується під керівництвом Юрая Санітри.

Нічні обстріли України також прокоментувала знаменита фехтувальниця Ольга Харлан.

війна Дмитро Підручний

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