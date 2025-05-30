У кожного свій шлях: Підручний та Лесюк переїжджають до Німеччини

Українські біатлоністи Дмитро Підручний і Тарас Лесюк розпочали тренувальний збір у Німеччини. Підготовка до олімпійського сезону продовжиться в Обергофі – з 1 до 15 червня.

А вже 23 червня обидва біатлоністи поїдуть на наступний збір до австрійського Обертілліаху, він триватиме до 13 липня, про це стало відомо Чемпіону зі власних джерел.

Нагадаємо, обидва біатлоністи готуються до сезону під керівництвом колишнього тренера збірної України, словацького фахівця Юрая Санітри. У минулому сезоні під його наставництвом тренувався лише Дмитро Підручний, але нещодавно до нього приєднався Тарас Лесюк.

Зауважимо, найкращим особистим результатом Лесюка в минулому сезоні на рівні Кубку світу було 34 місце у спринті саме в німецькому Обергофі. У цій же гонці Дмитро Підручний посів 4 місце.

Дмитро Підручний завершив сезон на 19 місці в загальному заліку Кубку світу.

Також зазначимо, що команда "А", яку тренує Надія Бєлова, продовжує підготовку в Буковелі, а потім також вирушить на закордонний збір.

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