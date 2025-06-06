Харлан прокоментувала нічні обстріли України

Знаменита українська фехтувальниця Ольга Харлан прокоментувала масовану ракетну атаку Росії на Україну, яка була здійснена сьогодні вночі.

Думкою щодо цих подій олімпійська чемпіонка поділилася в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

"Їхня помста вбиває та тероризує наших мирних жителів. Це їх обличчя і душа. Сьогодні була жахлива ніч в Україні. Одна з багатьох.

Тим часом російські спортсмени грають роль жертви. Як несправедливо до них, що вони не змагаються чи змагаються без національної символіки. Кожен несе відповідальність. Кожна людина там. Міжнародна спільнота повинна це розуміти", – написала Харлан.