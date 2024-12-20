Стеблина: Виклик на Кубок світу – це доволі несподівано

Українська біатлоністка Лілія Стеблина прокоментувала свій перший в кар’єрі виклик на Кубок світу.

24-річну спортсменку цитує Суспільне Спорт.

"Це [виклик на Кубок світу] взагалі було доволі несподівано. Ніби як здійснення дитячої мрії. Пам’ятаю, маленькою дивилася біатлон і мені було цікаво, як це відбувається на Кубку світу. А потім життя так повернулося, що я теж почала займатися спортом і потрапила на Кубок світу. Мабуть, та маленька дівчинка зараз дуже тішиться", – заявила українка.

Стеблина дебютує на Кубку світу сьогодні, 20 грудня. Вона вийде на старт спринта на третьому етапі у французькому Ансі під 93-м стартовим номером.

Окрім неї, Україну в цій гонці представлять Олександра Меркушина (№1), Христина Дмитренко (№53), Юлія Джима (№63) і Анна Кривонос (№69).