Стеблина стала найкращою з українок у персьюті Кубку IBU

В американському Лейк Плесіді в межах сьомого етапу Кубку IBU з біатлону відбулась гонка переслідування у жінок.

Вже на перших двох етапах свою участь припинило двоє українок – Анна Кривонос, яка стартувала з 4:16.2 хвилинами відставання, на першій стрільбі схибила тричі та стала коловою. Любов Кип'яченкова один раз промахнулась на першому вогневому рубежі та двічі на другому – її також зняли як колову.

Найкращою серед українок стала Лілія Стеблина, яка програла лідеру понад 6 хвилин та завершила гонку на 33 позиції.

Перемогу у переслідуванні здобула норвежка Гро Рандбю, яка з чотирма колами штрафу випередила двох представниць Швеції.

Кубок IBU. Лейк Плесід. Гонка переслідування, жінки

Гро Рандбю (Норвегія, 1+0+1+2) 29:07.0 Сара Андерссон (Швеція, 1+1+1+0) +44.9 Йоганна Скотгейм (Швеція, 0+0+1+0) +1:59.9

...

33. Лілія Стеблина (Україна, 1+1+1+0) +6:09.5

LAP Любов Кип'яченкова (Україна, 1+2)

LAP Анна Кривонос (Україна, 3)

Напередодні третю медаль для України на юніорському чемпіонаті світу здобула Олександра Меркушина, яка здобула срібну медаль в індивідуальній гонці. Раніше в індивідуальних гонках у віковій категорії U-19 Тарас Тарасюк став срібним призером, а Вікторія Хвостенко виборола "бронзу".