До складу збірної України на Кубок світу в Ансі увійшла дебютантка

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на третій етап Кубку світу в французькому Ансі (19-22 грудня).

Про це повідомляє Суспільне.

У Франції виступатимуть шість спортсменок: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна, Анна Кривонос, Олександра Меркушина, Лілія Стеблина.

Для 24-річної Стеблини це буде дебют на Кубку світу. На старті цього сезону вона виступала на Кубку IBU. Її найкращим результатом у поточній кампанії було 33 місце у першому спринті в шведському Ідре.

Стеблина змагається на міжнародному рівні з 2020 року, з сезону-2022/23 виступає на Кубку IBU, де її найкращий результат – 23 місце в спринті в Арбері у минулому сезоні.

Раніше став відомий склад чоловічої збірної України на спринт у Ансі.