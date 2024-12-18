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До складу збірної України на Кубок світу в Ансі увійшла дебютантка

Олег Дідух — 18 грудня 2024, 16:48
До складу збірної України на Кубок світу в Ансі увійшла дебютантка
Лілія Стеблина

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на третій етап Кубку світу в французькому Ансі (19-22 грудня).

Про це повідомляє Суспільне.

У Франції виступатимуть шість спортсменок: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна, Анна Кривонос, Олександра Меркушина, Лілія Стеблина.

Для 24-річної Стеблини це буде дебют на Кубку світу. На старті цього сезону вона виступала на Кубку IBU. Її найкращим результатом у поточній кампанії було 33 місце у першому спринті в шведському Ідре.

Стеблина змагається на міжнародному рівні з 2020 року, з сезону-2022/23 виступає на Кубку IBU, де її найкращий результат – 23 місце в спринті в Арбері у минулому сезоні.

Раніше став відомий склад чоловічої збірної України на спринт у Ансі.

Кубок світу з біатлону Лілія Стеблина

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