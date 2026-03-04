Стеблина фінішувала у топ-20 спринта на Кубку IBU

Українська біатлоністка Лілія Стеблина посіла 19 місце в спринті на етапі Кубку IBU в американському Лейк Плесіді. Окрім неї, участь у гонці брали ще дві українки – Любов Кип'яченкова та Анна Кривонос, які у залікову зону не потрапили – 42 і 53 місця відповідно.

Перемогу здобула француженка Амандін Менжен, яка випередила італійку Самуелу Комолу та норвежку Гро Рандбю.

Підсумкові результати:

1. Амандін Менжен (Франція) (0+0) 21:50.0

2. Самуела Комола (Італія) (0+1) +3.2

3. Гро Рандбю (Норвегія) (0+2) +13.4

4. Вольдія Гальмас-Полен (Франція) (2+0) +16.6

5. Еріка Янка (Фінляндія) (0+0) +18.0

6. Юлія Кінк (Німеччина) (1+0) +24.6

...

19. Лілія Стеблина (Україна) (0+1) +1:04.3

42. Любов Кип'яченкова (Україна) (0+2) +2:26.6

53. Анна Кривонос (Україна) (1+0) +3:31.8

Також у середу, 4 березня, у Лейк Плесіді відбудеться чоловічий спринт, початок – о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Тетяна Тарасюк виграла спринтерський залік Юніорського кубку IBU.