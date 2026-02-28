Фіаско на американському етапі: українки не потрапили до залікової зони у спринті в Лейк Плесіді

Українські біатлоністки не потрапили до залікової зони за підсумками спринтерської гонки в межах сьомого етапу Кубку IBU, що проходить в американському Лейк Плесід.

Анна Кривонос не закрила лише одну мішень на стрільбі лежачи, однак була надто повільною і посіла 45 місце, ставши найкращою у складі збірної України.

Натомість Лілія Стеблина та Любов Кип'яченкова пробігли відповідно чотири та шість штрафних кіл, через що розсташувалися у шостому десятку підсумкового протоколу.

Виграла гонку з двома промахами в пасиві норвежка Ґро Рандбю, яка напередодні здобула "срібло" в індивідуальній гонці. Компанію їй на п'єдесталі склади шведки Енні Лінд та Сара Андерссон.

Кубок IBU. Лейк Плесід. Жіночий спринт

1. Ґро Рандбю (Норвегія, 1+1) 21:25,0

2. Енні Лінд (Швеція, 0+0) +26,8

3. Сара Андерссон (Швеція, 0+1) +36,0

...

45. Анна Кривонос (Україна, 1+0) +4:16,2

55. Лілія Стеблина (Україна, 1+5) +5:02,5

59. Любов Кип'яченкова (Україна, 1+3) +5:21,9

Жіночий персьют за підсумками спринту відбудеться 1 березня. Початок гонки запланований на 20:30 за київським часом.

Раніше у чоловічому спринті в Лейк Плесід українець Тарас Лесюк посів 25 місце.