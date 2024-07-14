Віта Семеренко відсторонена від змагань за порушення антидопінгових правил

38-річна біатлоністка Віта Семеренко отримала тимчасове відсторонення від змагань. Титулована українка порушила антидопінгові правила.

Прізвище та ім'я олімпійської чемпіонки з'явилося на офіційному сайті Національного антидопінгового центру України (НАДЦ).

Віту Семеренко усунули від змагань через три пропущені допінг-тести протягом року. Відсторонення зірки українського біатлону діє з 20 березня 2024 року.

Нагадаємо, у 2014 році Віта Семеренко виграла золоту медаль Олімпійських ігор у Сочі в естафеті, а також стала бронзовою призеркою у спринті.

Крім того, Віта сім разів підіймалася на п'єдестал пошани на чемпіонатах світу, п'ять разів вигравала золоті нагороди чемпіонатів Європи.

Востаннє на міжнародних змаганнях Віта Семеренко виступала у сезоні 2021/22. Останні два сезони вона брала участь лише у чемпіонатах України.