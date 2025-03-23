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Голменколлен. Олена Городна виступить в останній гонці сезону

Денис Шаховець — 23 березня 2025, 14:05
Голменколлен. Олена Городна виступить в останній гонці сезону
Олена Городна
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Біатлоністка збірної України Олена Городна виступить у жіночій гонці з масовим стартом на завершальному дев'ятому етапі Кубку світу з біатлону, що проходить у норвезькому Голменколлені.

Завдяки 15 місцю у спринті Городна була другою запасною у стартовому листі масстарту й отримала право взяти участь у гонці, оскільки дві учасниці відмовились від виступу.

Городна отримала останній 30-й стартовий номер. Також Україну в жіночому масстарті представить Юлія Джима. Гонка розпочнеться о 14:15 за Києвом.

Нагадаємо, у цій гонці визначиться володарка Великого кришталевого глобуса. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію.

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