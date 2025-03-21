Битва за кришталь. Аналізуємо шанси лідерів на перемогу в Кубку світу

Ще лише три старти – і в біатлонному світі визначаться найсильніші за підсумками сезону. У передмісті норвезького Осло, в Голменколені, 21 березня стартує останній етап Кубку світу в сезоні-2024/25, а відтак фінішує боротьба за Великий кришталевий глобус. Цю почесну нагороду отримує атлет, який із кінця листопада й ось уже майже до кінця березня набрав найбільшу кількість залікових балів, зароблених у кожній із гонок.

У чоловічому розряді світову корону розіграють два норвезькі біатлоністи, а в жіночому до максимуму загострилася інтрига у німецько-французькій битві за трофей. Хто кого? Поміркуймо.

Скромний Легрейд проти хворого Бо

У чоловічому заліку ще до передостаннього етапу Кубку світу все було дуже гаряче та непередбачувано. Два норвежці, Стурла Легрейд і володар п’яти кришталевих глобусів Йоганнес Бо, йшли, як кажуть, очко в очко. Не так давно різниця між двома топбіатлоністами становила приблизно десять балів! Але вже перед останньою гонкою етапу в Поклюці, мас-стартом, менш титулований, але не менш амбітний Легрейд випередив старшого товариша на 39 балів. Причому найбільша заслуга в цьому – випадок: Бо захворів і поїхав додому передчасно. Дві гонки пропустив і, схоже, саме тут він практично програв сезон.

Звісно, легенда обіцяла видужати, відновитися та бути як свіжий огірок до початку вирішального домашнього етапу. Можемо лише уявити, як Йоганнес дивився вдома трансляцію мас-старту з калькулятором і таблицею, а може, й не дивився, бо так легше.

Стурла ж зробив усе на своєму рівні, здобув бронзу і наростив "м’язи" для заочної дуелі.

"Поклюка – два подіуми. Скоро побачимося у фінальній битві за Великий кришталевий глобус", – інтригуюче та надихаюче для себе написав він у своєму Instagram.

Стурла Легрейд Getty Images

Легрейд має 104 бали переваги над опонентом-співвітчизником – 1071 проти 967. Це настільки комфортна перевага, що більшість фахівців уже скинули з дистанції легендарного Йоганнеса. Мовляв, таке вже ніхто не відіграє… І це майже дійсно так.

Загалом, чим завжди вражав Легрейд – це стабільністю. Він ніколи не був феноменально яскравим, як Бо, але дивишся на нього і розумієш – це "машина" зі збирання залікових балів. А така прагматична тактика рано чи пізно має вивести на вершину. Хоча занадто інтелігентного Стурлу, можливо, десь і загризе совість, що він виграв не зовсім у рівній боротьбі, адже суперник пропустив гонки. Але то вже лише здогадки. У будь-якому разі, знаючи Легрейда, він обов’язково згадає про цей фактор у своїх численних інтерв’ю.

Фантазії – це творчість, а творчість – це бунт...

Як і в геополітиці, так і в біатлоні – можливі найнеочікуваніші повороти. І натворити в цій боротьбі може кожен. Перевернути все з ніг на голову допомагає система. За перемогу в особистій гонці біатлоніст отримує 90 очок, лише одне – за сорокову позицію. Усі, хто нижче, – без залікових балів.

Багато чого в цьому протистоянні проясниться вже після спринту. Але розглянемо і можливий сценарій на користь Бо.

Уявімо, що Легрейд фінішує в топ-10, наприклад, шостим. А Бо виграє цю гонку! Навіть за таких умов конфігурація сильно не зміниться. Бо отримає свої максимальні 90 балів, але ж і суперник отримає досить багато – 40.

Якщо в гонці переслідування Легрейд провалиться і з шостої позиції скотиться, наприклад, на 20-ту, а Бо зробить дубль, як уже неодноразово робив, і знову відкусить 90 балів, то ситуація виглядатиме так: Бо матиме 1147, а Легрейд – 1132! І тоді основний бій розгорнеться в мас-старті!

Але це ж усе умовно, спрогнозувати результат неможливо. А якщо в одній із цих гонок, навпаки, вище буде Легрейд? То вже й ніякої інтриги…

Тож чекаємо на спринт, а там ще раз порахуємо. Можливо, і після цієї гонки калькулятор можна буде сховати до наступного сезону.

Велике питання – в якому стані Бо повернеться після хвороби. Як хворів, як довго, наскільки випадав із тренувального процесу – ці всі деталі на такому рівні дуже важливі. Не забуваймо, що Йоганнесу майже 32, Стурлі – 28. Різниця незначна, але в професійному спорті вона відчувається, особливо під кінець сезону на фоні шаленої втоми.

Бо проводить останній сезон у кар’єрі, в його домашньому музеї припадають пилом п’ять Великих глобусів, він вигравав останні два сезони й хоче виграти й останній. Він буде надмотивованим – це гарантовано!

Йоганнес Бо Getty Images

Якщо Бо і зрозуміє, що програє, то постарається зробити це гідно, щоб не поступитися в одні ворота на рідному стадіоні. Він піде ва-банк, бо Бо такий за характером – вибуховий, десь нахабний, десь навіть занадто самовпевнений. Легрейд за натурою майже повний антипод.

Але дуже і дуже шкода, що така багатообіцяюча інтрига була практично розмита. Віримо, що спринт її поверне, нехай не ображається великий друг України Стурла Легрейд.

Жанмонно проти Пройс

А ось у дівчат дійсно – ніжка в ніжку! 26-річна французка Лу Жанмонно проти 31-річної німкені Франциски Пройс.

Перед Голменколленом розрив у підсумковому протоколі скоротився до якихось 20 балів – 1048:1028 на користь Пройс.

Жулья Сімон із Франції йде на третій позиції – 804 бали. Її можна скидати з рахунків, адже відставання катастрофічно велике. Але якщо Сімон виграє три гонки, а Жанмонно та Пройс майже не наберуть очок, то Глобус поїде у Францію, але до будинку саме Жульї, а не Лу. Сценарій малоймовірний, але реалістичний.

Лу Жанмонно спокійно зробила свою роботу в мас-старті у Поклюці, вона молодша й, здається, має більше сил на кінець сезону. Це добре проявлялося під час гонки за важких погодних умов, коли доводилося прокладати собі шлях трасою, яку засипав лапатий сніг. І тому її золото в мас-старті було логічним. Головне, що зароблені бали повернули її в боротьбу за перемогу в "тоталі". Пройс змагалася вже не так за медалі, як за кожну позицію в протоколі, адже тепер дорогоцінний кожен бал, і потім може не вистачити якихось кількох. Тому вона боролася за своє п’яте місце, немов за золото.

Франциска Пройс та Лу Жанмонно Getty Images

У Голменколлені буде те ж саме – заочна та контактна боротьба одна проти одної в кожній гонці. До речі, в заліку індивідуальних гонок, який уже визначився, перемогла Жанмонно, а Пройс – друга.

Перша дисципліна останнього етапу – спринт. Якщо брати до уваги рейтинг у цій дисципліні, то Пройс тут іде першою, а Жанмонно – третьою. Але це лише теорія, мовляв, німкеня має більше шансів перемогти в спринті й піти у відрив. Насправді ж в обох шанси 50 на 50. Але саме французка має зробити все, щоб посісти місце якомога вище за німкеню й розпочати гонку переслідування з кращих позицій.

Залікова логіка тут та ж сама. Перемога дає 90 балів, друге місце – 75, третє – 60, і далі по низхідній до 40-го місця. Тобто Лу може випередити Франциску вже після спринту, але потім може так само поступитися місцем після переслідування.

Пройс класно стріляє, Жанмонно краще втікає

Є ще цікавий показник. Пройс має найкращу статистику стрільби в цьому сезоні – вона вибила 91,4% мішеней. Жанмонно йде шостою, одразу за українкою Джимою – 90,4%. Але обидва показники є дуже хорошими, це високий рівень стрільби. Що вкотре урівнює шанси на загальний успіх.

Вклинитися в боротьбу можуть і різні форс-мажори. Хвороба – цілком реальна загроза. Зміна кліматичних зон, виснаження організму – все це може призвести до проблем зі здоров’ям. І тут теж ведеться боротьба, адже кожна спортсменка робить максимум, щоб не піти на вбивчий лікарняний. Хай дівчата будуть здоровими, і все вирішиться в очній боротьбі на лижні та стрільбищі.

Інший форс-мажор – падіння в гонці чи проблема з інвентарем. Навіть визнані майстрині падають на дистанції. Впасти можна не лише зі своєї вини, а й через суперницю. Біатлон – це контактний, а подекуди й екстремальний вид спорту. У жінок падіння трапляються частіше. До того ж можлива втрата концентрації через втому.

А ще можна програти "битву конструкторів", тобто сервіс-бригад. Від того, як будуть їхати лижі у вирішальних гонках, залежить дуже багато. Німці й французи зазвичай на висоті в технологічних питаннях, але помилитися з маззю можуть усі.

Франциска Пройс Getty Images

А буває ще й просто велике біатлонне невезіння на стрільбі. Жанмонно знає, що це таке – в позаминулому сезоні, саме в Голменколені, у мас-старті вона йшла з трьома нулями, але на останній стрільбі схибила аж чотири рази, і медальна гонка пішла шкереберть...

Скопіювати Вірер та Екхоф – потішити фанатів

Є велика ймовірність, що кришталева драма триматиме в напрузі ледь не до останнього вогневого рубежу сезону. Щось схоже було в сезоні 2019/2020: тоді за Глобус билися норвежка Тіріль Екхофф та італійка Доротея Вірер. Доро виграла залік із перевагою лише в сім балів. І щоразу зміну цифр у заліку трансляція виводила на екран – настільки гострим було те протистояння. Вболівальники були б не проти аналогічної кінцівки й цього сезону.

Загалом, інтрига в жінок завжди більша. І в житті, і в спорті. Три останніх сезони Глобус вигравали представниці трьох різних країн: Марте Олсбю (Норвегія), Жулья Сімон (Франція), Ліза Віттоцці (Італія). Нинішні претендентки ще жодного разу не здобували трофей. Хоча німкеня вже давно у великому біатлоні й має значно більше титулів. Цінність трофея для Пройс, мабуть, дуже велика, адже кар’єра не вічна. Не здивує, якщо після Олімпіади-2026, а можливо, й раніше, Франциска оголосить про завершення кар’єри...

Зазначимо, що Пройс була третьою в загальному заліку сезону 2020/2021, а Жанмонно свою найкращу позицію мала за підсумками минулого сезону – другу. І обидві вже приготували вдома поличку під омріяний кришталь...