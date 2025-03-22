Джима та Підручний виступлять в останній гонці сезону Кубку світу

Юлія Джима та Дмитро Підручний братимуть участь у жіночому та чоловічому масстартах відповідно, які закриватимуть Кубок світу сезону-2024/25.

Завдяки своїм позиціям у загальному заліку, українські біатлоністи зможуть виступити в останній гонці останнього етапу, який проходить в Голменколлені.

Джима стартуватиме з 18-ї позиції, а Підручний – з 19-ї. Жіночий масстарт розпочнеться о 14:15 за київським часом. Чоловіки вийдуть на старт гонки о 16:40.

Масстарт. Жінки (14:15)

18. Юлія Джима

Масстарт. Чоловіки (16:40)

19. Дмитро Підручний

Нагадаємо, що сьогодні в межах Кубку світу відбулася чоловіча гонка переслідування, яку виграв Стурла Легрейд. Завдяки цьому успіху норвезький біатлоніст став володарем не тільки малого кришталевого глобусу персьюту, а ще й достроково виграв Великий кришталевий глобус.

А пізніше жіноча гонка переслідування завершилася перемогою Лу Жанмонно. 26-річна француженка вперше у своїй кар'єрі виграла малий кришталевий глобус персьюта. А завтра вона матиме можливість стати володаркою Великого кришталевого глобусу.