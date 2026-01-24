Дві українки потрапили до квіткової церемонії спринту ЮЧЄ-2026

Українки Ксенія Приходько та Вікторія Хвостенко фінішували у зоні квіткової церемонії у спринті юніорського чемпіонату Європи з біатлону, який відбудеться в Іматрі.

Обидві спортсменки провели гонку без промахів на стрільбі та відстали від переможниці Манци Цасерман на трохи більше ніж 50 секунд.

Також непоганий результат показали Тетяна Тарасюк, Валерія Шейгас та Поліна Пуцко, які потрапили до чільної двадцятки.

Чемпіонат Європи з біатлону

Спринт, юніорки

1. Манца Цасерман (1+0) 22:44.8

2. Анна Міллінгер (0+1) +31.0

3. Естере Вольфа (0+3) +36.9

4. Тамара Молентова (0+0) +40.7

5. Ксенія Приходько (0+0) +51.8

6. Вікторія Хвостенко (0+0) +52.3

...

14. Тетяна Тарасюк (0+2) +1:22.7

18. Валерія Шейгас (0+2) +1:41.5

19. Поліна Пуцко (1+1) +1:42.7

26. Аліна Хміль (2+1) +1:59.2

37. Ірина Шевченко (1+0) +2:28.3

Напередодні Україна здобула золото ЮЧЄ-2026 у сингл-міксті.