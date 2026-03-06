Хміль фінішувала 13-ю у масстарті на ЮЧС-2026

У п'ятницю, 6 березня, на юніорському чемпіонаті світу 2026 з біатлону, що проходить у німецькому Арбері, відбулася гонка з масовим стартом на 60 учасників серед дівчат у віковій категорії U-19.

Найкращий результат серед українок показала Аліна Хміль, яка попри 4 промахи фінішувала 13-ю.

Водночас Софія Свистун та Христина Руда завершили гонку за межами топ-30, а Вікторія Хвостенко зійшла з дистанції.

Чемпіонкою стала представниця Австрії Селіна Ганнер, а її землячка Ільві Гістхойєр здобула "бронзу", водночас срібною призеркою стала французька біатлоністка Адель Уврі Буффе.

Юніорський ЧС-2026 з біатлону. Масстарт-60, дівчата

1. Селіна Ганнер (Австрія, 1+2+0+0) 33:46,8

2. Адель Уврі Буффе (Франція, 1+0+1+1) +10,2

3. Ільві Гістхойєр (Австрія, 0+1+2+1) +17,9

...13. Аліна Хміль ( Україна, 2+1+1+0) +2:12,7

35. Софія Свистун (Україна, 1+2+0+0) +4:05,8

44. Христина Руда (Україна, 0+1+0+1) +5:03,7

DNF Вікторія Хвостенко (1+2)

Нагадаємо, у чоловічій гонці 14-й результат показав Тарас Тарасюк.