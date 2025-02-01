ЧЄ-2025. Тищенко знову відстрілявся ідеально, але посів у персьюті лише 25 місце
У межах чемпіонату Європи 2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло відбулася чоловіча гонка переслідування.
У складі збірної України найкращим знову став Артем Тищенко. 31-річний біатлоніст закрив усі 20 мішеней, проте через слабку швидкість на дистанції фінішував лише 25-м після старту з 20-ї позиції.
Інші українці Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал та Денис Насико в переслідуванні не забігли навіть до топ-30.
Цікаво, що Тищенко в особистих гонках континентальної першості закрив усі 50 мішеней, проте найкращий виступ показав в індивідуальній гонці, де посів 15 місце.
Скарбничку Італії першою золотою нагородою поповнив Патрік Браунгофер, який пройшов усі чотири вогневі рубежі без промахів. Норвежець Ісак Фрей став срібним призером, а ще один представник Норвегії Сверре Дален Аспенс здобув бронзу.
Чемпіонат Європи 2025. Чоловічий персьют
- 1. Патрік Браунгофер (Італія, 0+0+0+0) 34:27,2
- 2. Ісак Фрей (Норвегія, 0+0+2+0) +22,7
- 3. Сверре Дален Аспенс (Норвегія, 1+0+1+2) +37,5
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- 25. Артем Тищенко (Україна, 0+0+0+0) +2:36,7
- 35. Руслан Ткаленко (Україна, 0+0+1+1) +3:22,8
- 43. Богдан Цимбал (Україна, 0+0+1+1) +4:22,1
- 55. Денис Насико (Україна, 1+2+2+3) +6:36,7
У неділю, 2 лютого, чемпіонат Європи 2025 з біатлону в Мартелі завершиться двома естафетними гонками.