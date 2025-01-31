Українець Тищенко – 20-й у спринті на чемпіонаті Європи

У межах чемпіонату Європи 2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло відбувся чоловічий спринт на 10 км.

Найкращим у складі збірної України став 31-річний Артем Тищенко, який закрив усі 10 мішеней та посів 20 місце.

Також очки до загального заліку Кубку IBU набрав Богдан Цимбал, у нього один промах та 34-тє підсумкове місце.

Руслан Ткаленко та Денис Насико, хоч і не набрали очок, проте кваліфікувалися до гонки переслідування, а Роман Боровик показав результат за межами топ-60 та достроково завершив виступ на турнірі.

Чемпіоном Європи завдяки фантастичній швидкості на останньому колі став Сіверт Баккен. Ще один норвежець Ветле Крістіансен здобув срібну медаль, а на третій щабель п'єдесталу піднявся австрієць Фредрік Мюльбахер.

Чемпіонат Європи 2025. Чоловічий спринт

1. Сіверт Гутторм Баккен (Норвегія, 0+0) 25:03,6

2. Ветле-С’ястад Крістіансен (Норвегія, 0+0) +6,6

3. Фредрік Мюльбахер (Австрія, 0+0) +10,2

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20. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +54,3

34. Богдан Цимбал (Україна, 1+0) +1:18,3

42. Руслан Ткаленко (Україна, 0+1) +1:29,4

59. Денис Насико (Україна, 2+2) +2:03,5

61. Роман Боровик (Україна, 0+2) +2:08,0

Нагадаємо, раніше у жіночому спринті на чемпіонату Європи Олександра Меркушина посіла 12 місце.

У суботу, 1 лютого, в Мартелі відбудуться гонки переслідування за підсумками спринтів. Чоловічий персьют розпочнеться о 14:45 за Києвом.