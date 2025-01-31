ЧЄ-2025. Чоловічий спринт. Текстова трансляція

У п'ятницю, 31 січня, в межах чемпіонату Європи 2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло відбудеться чоловічий спринт.

Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 132 спортсмени.

29. Богдан Цимбал

40. Артем Тищенко

57. Денис Насико

83. Руслан Ткаленко

120. Роман Боровик

Чоловічий спринт розпочнеться об 15:15 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2025 з біатлону триватиме до 2 лютого включно.