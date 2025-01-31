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ЧЄ-2025. Чоловічий спринт. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 31 січня 2025, 10:05
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
ЧЄ-2025. Чоловічий спринт. Текстова трансляція

У п'ятницю, 31 січня, в межах чемпіонату Європи 2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло відбудеться чоловічий спринт.

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Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 132 спортсмени.

  • 29. Богдан Цимбал
  • 40. Артем Тищенко
  • 57. Денис Насико
  • 83. Руслан Ткаленко
  • 120. Роман Боровик

Чоловічий спринт розпочнеться об 15:15 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2025 з біатлону триватиме до 2 лютого включно.

Денис Насико Артем Тищенко Руслан Ткаленко Богдан Цимбал Чемпіонат Європи з біатлону текстова трансляція Роман Боровик ЧЄ-2025 з біатлону