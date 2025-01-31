ЧЄ-2025. Чоловічий спринт. Текстова трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У п'ятницю, 31 січня, в межах чемпіонату Європи 2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло відбудеться чоловічий спринт.
Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 132 спортсмени.
- 29. Богдан Цимбал
- 40. Артем Тищенко
- 57. Денис Насико
- 83. Руслан Ткаленко
- 120. Роман Боровик
Чоловічий спринт розпочнеться об 15:15 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, чемпіонат Європи 2025 з біатлону триватиме до 2 лютого включно.