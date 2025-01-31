Олександра Меркушина посіла 12 місце у спринті на чемпіонаті Європи

У межах чемпіонату Європи 2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло відбувся жіночий спринт на 7,5 км.

Найкращою серед українок стала Олександра Меркушина, яка з ідеальною стрільбою посіла 12 місце, програвши переможниці 1 хвилину і 19 секунд.

Анастасія Меркушина не закрила одну мішень та показала 21-й результат. Лілія Стеблина та Дарина Чалик не пробилися до чільної тридцятки, проте кваліфікувалися до переслідування.

Зовсім провальною вийшла гонка для Анни Кривонос, яка сумарно настріляла 5 кіл штрафу, та ще й була дискваліфікована. Для неї континентальна першість достроково завершена.

Чемпіонкою Європи стала шведка Анна-Карін Гейденберг, якій вдалося пожднати чисту стрільбу з хорошою швидкістю на лижні.

У боротьбі за срібну медаль француженка Амандін Менжен з одним промахом випередила Байбу Бендіку лише на одну десяту секунди. При цьому латвійка пробігла на одне коло штрафу більше.

Чемпіонат Європи 2025. Жіночий спринт

1. Анна-Карін Гейденберг (Швеція, 0+0) 21:43,1

2. Амандін Менжен (Франція, 1+0) +49,3

3. Байба Бендіка (Латвія, 0+2) +49,4

...

12. Олександра Меркушина (Україна, 0+0) +1:19,4

21. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1) +1:46,2

32. Лілія Стеблина (Україна, 0+1) +2:08,4

55. Дарина Чалик (Україна, 2+2) +2:50,1

DSQ 🇺🇦 Анна Кривонос (Україна, 1+4)

У суботу, 1 лютого, в Мартелі відбудуться гонки переслідування за підсумками спринтів. Жіночий персьют розпочнеться о 12:00 за Києвом.