ЧС-2025. Меркушина виступить замість Петренко в індивідуальній гонці

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону внесе зміну у склад команди перед індивідуальною гонкою на чемпіонаті світу 2025 у швейцарському Ленцергайде.

Про це повідомляє Суспільне Спорт із посиланням на старшого тренера жіночої команди Миколу Зоца.

Як повідомив Зоц, в індивідуальній гонці, яка відбудеться у другий змагальний тиждень чемпіонату світу, Ірину Петренко замінить Анастасія Меркушина. Для неї це буде перший старт на цьогорічній світовій першості.

"Чи побачимо Петренко в естафеті? Індивідуальну гонку 100% бігтиме Настя Меркушина, побачимо, як вона виглядатиме. Поки що так", – сказав Зоц.

Ірина Петренко виступила у двох гонках на чемпіонаті світу: бігла перший етап у змішаній естафеті та спринт. У змішаній естафеті Україна посіла 8 місце, а у спринті Петренко з двома промахами стала 70-ю.

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Індивідуальна гонка відбудеться у вівторок, 18 лютого, о 16:05 за київським часом. Перед нею Юлія Джима та Христина Дмитренко в неділю, 16 лютого, бігтимуть переслідування.