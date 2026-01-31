Україна назвала склади на чоловічу та жіночу естафети на чемпіонаті Європи

Тренерський штаб збірної України визначився із біатлоністами, які бігтимуть чоловічу та жіночу естафети на чемпіонаті Європи.

Класичні естафети закриватимуть континентальну першість у норвезькому Шушені у неділю, 1 лютого.

У чоловіків гонку розпочне Артем Тищенко, далі бігтиме Денис Насико та Роман Боровик, а фінішером стане Богдан Цимбал.

У жінок естафету розпочне Валерія Дмитренко, другий етап бігтиме Лілія Стеблина, третій – Тетяна Тарасюк, а Анастасія Меркушина стане фінішеркою.

Стартлисти класичних естафет

Чоловіки: Артем Тищенко – Денис Насико – Роман Боровик – Богдан Цимбал

Жінки: Валерія Дмитренко – Лілія Стеблина – Тетяна Тарасюк – Анастасія Меркушина

Чоловіча гонка розпочнеться об 11:40 за київським часом, а жіноча стартує о 14:45.

Нагадаємо, напередодні відбулись гонки переслідування – у чоловіків найкращий результат серед українців продемонстрував Денис Насико, який фінішував на 18 місці, у жінок Валерія Дмитренко фінішувала 13-ю.