Україна назвала склади на чоловічу та жіночу естафети на чемпіонаті Європи

Олександр Булава — 31 січня 2026, 18:23
Артем Тищенко
Український біатлон

Тренерський штаб збірної України визначився із біатлоністами, які бігтимуть чоловічу та жіночу естафети на чемпіонаті Європи.

Класичні естафети закриватимуть континентальну першість у норвезькому Шушені у неділю, 1 лютого.

У чоловіків гонку розпочне Артем Тищенко, далі бігтиме Денис Насико та Роман Боровик, а фінішером стане Богдан Цимбал.

У жінок естафету розпочне Валерія Дмитренко, другий етап бігтиме Лілія Стеблина, третій – Тетяна Тарасюк, а Анастасія Меркушина стане фінішеркою.

Стартлисти класичних естафет

Чоловіки: Артем Тищенко – Денис Насико – Роман Боровик – Богдан Цимбал

Жінки: Валерія Дмитренко – Лілія Стеблина – Тетяна Тарасюк – Анастасія Меркушина

Чоловіча гонка розпочнеться об 11:40 за київським часом, а жіноча стартує о 14:45.

Нагадаємо, напередодні відбулись гонки переслідування – у чоловіків найкращий результат серед українців продемонстрував Денис Насико, який фінішував на 18 місці, у жінок Валерія Дмитренко фінішувала 13-ю.

