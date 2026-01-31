Насико потрапив до двадцятки кращих гонки переслідування чемпіонату Європи

Денис Насико та Артем Тищенко фінішували серед 25 кращих в гонці переслідування чемпіонату Європи, який відбувається у норвезькому Шушені.

Насико посів 18 місце, невдало виступивши на третьому вогневому рубежі – три промахи. Від переможця Ісака Фрея українець відстав на 1 хвилину та 49 секунд.

Артем Тищенко трохи недотягнув до чільної двадцятки – 21 позиція та відставання у понад дві хвилини з одним промахом.

Чемпіонат Європи

Гонка переслідування, чоловіки

1. Ісак Фрей (0+0+0+2)

2. Леонард Пфунд (1+0+0+0) +16.9

3. Зімон Кайзер (0+1+1+0) +28.1

....

18. Денис Насико (0+0+3+1) +1.49.3

21. Артем Тищенко (0+0+1+0) +2.06.6

Раніше один українець потрапив до квіткової церемонії спринту на чемпіонаті Європи в Шушені.