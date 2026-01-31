Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Насико потрапив до двадцятки кращих гонки переслідування чемпіонату Європи

Володимир Максименко — 31 січня 2026, 12:48
Насико потрапив до двадцятки кращих гонки переслідування чемпіонату Європи
Денис Насико
Biathlon.com.ua

Денис Насико та Артем Тищенко фінішували серед 25 кращих в гонці переслідування чемпіонату Європи, який відбувається у норвезькому Шушені.

Насико посів 18 місце, невдало виступивши на третьому вогневому рубежі – три промахи. Від переможця Ісака Фрея українець відстав на 1 хвилину та 49 секунд.

Артем Тищенко трохи недотягнув до чільної двадцятки – 21 позиція та відставання у понад дві хвилини з одним промахом.

Чемпіонат Європи
Гонка переслідування, чоловіки

1. Ісак Фрей (0+0+0+2)

2. Леонард Пфунд (1+0+0+0) +16.9

3. Зімон Кайзер (0+1+1+0) +28.1

....

18. Денис Насико (0+0+3+1) +1.49.3

21. Артем Тищенко (0+0+1+0) +2.06.6 

Раніше один українець потрапив до квіткової церемонії спринту на чемпіонаті Європи в Шушені.

Денис Насико Артем Тищенко Чемпіонат Європи з біатлону

Денис Насико

Француз Гігонна виграв індивідуальну гонку на ЧЄ-2026, українці поза чільною тридцяткою
Чоловіча збірна України оголосила заявку на чемпіонат Європи 2026
Насико посів 14 місце у масстарі Кубку IBU у Брезно-Осрблі
Збірна України посіла шосте місце у змішаній естафеті на Кубку IBU
Визначився склад чоловічої збірної України на четвертий етап Кубку світу

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік