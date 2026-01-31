Валерія Дмитренко фінішувала 13-ю в персьюті на чемпіонаті Європи

Українська біатлоністка Валерія Дмитренко фінішувала 13-ю у гонці переслідування на чемпіонаті Європи 2026, що проходить у норвезькому Шушені.

28-річна чернігівка, яка напередодні стала 15-ю у спринті, залишила незакритими на вогневих рубежах дві мішені на стрільбах з положення лежачи й піднялася на дві позиції порівняно зі стартовою.

Щодо інших українок, то Анастасія Меркушина посіла 22 місце, Лілія Стеблина замкнула топ-40, а Ксенія Приходько не вийшла на старт гонки.

Всі медалі їдуть до Франції: Жилонн Гігонна стала чемпіонкою Європи, Селія Енафф стала срібною призеркою, а Софі Шово здобула бронзу.

Чемпіонат Європи з біатлону. Жіночий персьют

1. Жилонн Гігонна (Франція) – 32,07.5 (0+0+0+1)

2. Селія Енафф (Франція) +30,6 (0+0+1+1)

3. Софі Шово (Франція) +38,9 (2+0+1+0)

...

13. Валерія Дмитренко (Україна) + 3.10,0 (1+1+0+0)

22. Анастасія Меркушина (Україна) + 4.07,6 (0+1+2+1)

40. Лілія Стеблина (Україна) + 5.47,0 (1+0+1+3)

Ксенія Приходько (Україна) – DNS

Нагадаємо, у чоловічій гонці переслідування найкращий результат серед українців продемонстрував Денис Насико, який фінішував на 18 місці.

У неділю, 1 лютого, на чемпіонаті Європи 2026 в норвезькому Шушені відбудуться дві класичні естафети. Чоловіча гонка розпочнеться об 11:40 за київським часом, а жіноча стартує о 14:45.