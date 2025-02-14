Отримали відповіді для себе: тренер збірної України прокоментував виступ Петренко у спринті на ЧС

Тренер збірної України Микола Зоц прокоментував участь біатлоністки Ірини Петренко у спринті на чемпіонаті світу, зазначивши, що це було зроблено для перевірки її здоров'я, проблеми з яким вона раніше відчула під час змішаної естафеті.

Його слова наводить Суспільне Спорт.

"Важка гонка для дівчат, але для всіх спортсменок вона однакова. Хтось впорався краще, хтось не впорався з цими погодними умовами. Іру поставили, щоб перепровірити той момент у естафеті.

На результат дивилися через призму того, який її стан після травми і як далі бути по цьому чемпіонату. Отримали відповіді для себе: відсутність результату для нас, тренерів, це теж результат у контексті того, як далі рухатися", – сказав Зоц.

Нагадаємо, за підсумками сьогоднішнього спринту Ірина Петренко не потрапила до гонки переслідування. Напередодні вона розповідала про проблеми з диханням, які відчула під час змішаної естафети.

Нагадаємо, 14 лютого в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбувся жіночий спринт, у якому виступили 92 кращі біатлоністки планети. За непростих погодних умов лише одній українці вдалося закрити всі 10 мішеней. Однак навіть з ідеальною стрільбою Юлія Джима посіла лише 18 місце.